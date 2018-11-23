احذر من الثقة الزائدة.. تعرف على إرشادات المرور للقيادة أثناء الأمطار

اليوم الجديد

شهدت معظم مناطق القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق، وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة تجنبًا لوقوع أية حوداث.

وقدمت المرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، بعض الإرشادات لقائدي السيارات لقيادة آمنة في هذا الطقس، وكانت كالتالي:

ــ السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارات نتيجة مياه المطر.

ــ التحكم في عجلة القيادة جيدا؛ لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع...