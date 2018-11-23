آبل تستحوذ على شركة ناشئة تعمل على تطوير ذكاء إصطناعي يركز على الخصوصية

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تخفي شركة آبل أن الخصوصية تمثل المحور في المنتجات والخدمات التابعة لها، فقد أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تقوم بجمع المعلومات عن عملائها وبيعها للمعلنين والشركات الأخرى. إذا كنت تبحث عن دليل إضافي على أن شركة آبل تعني ما تقوله، فقد كشف تقرير جديد من موقع The Information أن الشركة قد تكون إستحوذت على شركة ناشئة تدعى Silk Labs.

وفي حالة إذا لم تسمع بشركة Silk Labs من قبل، فهي شركة ناشئة تأسست في العام 2015 من قبل عدد من الموظفين السابقين في شركة Mozilla، بما في ذلك Andreas Gal و Chris Jones و Michael Vines. وجدير بالذكر أن هذه الشركة الناشئة تركز على تطوير ذكاء إصطناعي يركز على الخصوصية، وكان الهدف الأساسي للشركة هو جعل هذا الذكاء الإصطناعي يعمل محليًا على الأجهزة بدلا من السحابة.

ما يعنيه هذا للمستهلكين هو أنه بدلاً من طرح أسئلتك على Siri ليتم تحليلها على خادم بعيد في دولة أو بلد مختلف، سيتم ذلك على هاتفك مما يعني أنه يقلل من فرص أن يقوم شخص آخر، بما في ذلك شركة أبل نفسها، بالإستماع إليك أو تعرض بياناتك للاختراق.

في الواقع، لم تمضي فترة طويلة منذ أن تقدمت شركة آبل ببراءة إختراع تلمح إلى أن الشركة تسعى لإنشاء نسخة من المساعد الرقمي Siri يمكن أن تعمل دون الحاجة إلى إتصال بالإنترنت. وبغنى عن القول، لم تعلق شركة آبل على هذا التقرير حتى الآن، ولكن هذا طبيعي جدًا ونشك في أننا سنحصل على أكثر من تصريحها المعتاد الذي يقول بأن الشركة لا تقوم بالتعليق على التكهنات والإشاعات التي يتم تداولها على شبكة الإنترنت.