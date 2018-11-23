مبيعات Playstation 4 نجحت في تخطي Xbox One و Nintendo Switch في الشهر الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - حقق جهاز Playstation 4 نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقه لأول مرة في العام 2013. وعلى الرغم من أنه كان متواجدًا في السوق لسنوات طويلة، فهو لا يزال يواصل تفوقه على المنافسين، وكان هذا هو الحال في شهر أكتوبر الماضي أيضًا. وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة من مؤسسة NPD Group المتخصصة في بحوث السوق أن مبيعات Playstation 4 تجاوزت Xbox One و Nintendo Switch في الشهر الماضي.

وارتفع إجمالي الإنفاق على أجهزة الألعاب المنزلية بنسبة 26 في المئة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. ولاحظت مؤسسة NPD Group إرتفاع معدل الإنفاق على كل من Playstation 4 و Xbox One. ارتفع الإنفاق على أجهزة الألعاب المنزلية بنسبة 19 في المئة هذا العام بفضل أجهزة Playstation 4 و Xbox One وأجهزة مثل Nintendo NES Classic Edition و Nintendo SNES Classic Edition التي تعتبر محركات النمو القوية.

حافظ جهاز Playstation 4 على زخمه المذهل بفضل النمو السنوي المتواصل. ووفقا للمحلل Mat Piscatella في مؤسسة NPD Group، فقد أوضح بأن شهر أكتوبر الماضي كان أفضل شهر أكتوبر لجهاز Playstation 4 من حيث المبيعات منذ شهر أكتوبر من العام 2014.

تظهر الإحصائيات أيضًا أن شهر أكتوبر الماضي كان واحدًا من أفضل أشهر أكتوبر بالنسبة لجهاز Playstation 4. عدد الوحدات المباعة من هذا الجهاز في شهر أكتوبر الماضي كان الأعلى لأي جهاز في شهر أكتوبر منذ إطلاق جهاز Playstation 2 في نفس الشهر من العام 2002.