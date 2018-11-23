إكتشاف براءة إختراع جديدة من شركة Oppo لهاتف ذكي قابل للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة سامسونج لن تكون الشركة الوحيدة التي ستقوم بإطلاق هاتف ذكي قابل للطي في المستقبل. ووفقا لبراءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Mobielkopen، فيبدو أن شركة Oppo تخطط هي الأخرى لإنشاء جهاز مماثل حيث يبدو أنها تستخدم نفس المفهوم الذي تستخدمه معظم الهواتف الذكية القابلة للطي.

كما ترون في الرسم البياني أدناه، فإن تصور Oppo للهاتف الذكي القابل للطي يشبه المفهوم الذي إستخدمته شركة سامسونج في هاتفها الذكية القابل للطي الذي عرضته لنا في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2018، حيث عندما يكون الجهاز مطويًا، فإنه يعمل كهاتف ذكي، ولكن عندما يكون ممددًا، فهو يتحول إلى جهاز لوحي. ويبدو أن هذا المفهوم هو الذي سيتم إعتماده من قبل معظم الشركات المصنعة في هواتفها الذكية القابلة للطي، لذلك ليس من المستغرب أن نرى شركة Oppo تتبنى مفهومًا مشابهًا.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتسجيل براءة اختراع لهاتف ذكي قابل للطي. في براءة اختراع أخرى تم رصدها في العام الماضي، كان تصميم هاتف Oppo القابل للطي مختلفًا حيث كان يتم طيه من الأعلى إلى الأسفل، بدلاً من طيه من اليسار إلى اليمين. ومع ذلك، نتخيل أن لدى الشركة على الأرجح عددًا قليلًا من الأفكار في جعبتها، لذا لا يزال من غير الواضح ما هو التصميم الذي سوف تتبناه في نهاية المطاف.

هذه ليست هي المرة الأولى التي سمعنا فيها عن إهتمام شركة Oppo بالأجهزة القابلة للطي. في وقت سابق من هذا العام، كانت هناك تقارير تشير إلى أن Oppo و Xiaomi مهتمتين بإلقاء قبعاتهما في الحلبة مع الهواتف الذكية القابلة للطي الخاصة بهما، ولكن لا يزال يبقى أن نرى ما إذا كانت الهواتف الذكية القابلة للطي هي الخطوة المنطقية التالية في سوق الهواتف الذكية أم أنها مجرد خدعة تسويقية أخرى.