شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف بكتيريا فى المحيط الهادئ تتحول إلى طعام للمخلوقات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء الذين يدرسون المحيط الهادئ بكتيريا تمتص ثانى أكسيد الكربون والتى يستخدمها فى تحويل نفسه إلى مصدر غذائى لمخلوقات بحرية أخرى.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أنه تم اكتشاف البكتيريا فى واحدة من أعمق المناطق بالمحيط الهادئ، منطقة صدع كلاريون-كليبرتون، وهو خندق يمتد لمسافة 2.5 ميل تحت السطح.

وأضافت الصحيفة أن العلماء كانوا يستكشفون المنطقة بسبب إمكانيات تعدينها فى أعماق البحار. ومن المقرر إجراء التجارب، والتى إذا نجحت يعنى هذا أنه يتم تحويل 200 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون إلى كتلة حيوية كل عام.

ويعتقد متعاقدون من كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة أن الموقع هو مصدر واعد للكرات متعددة المعادن التى تحتوى على معادن مثل النيكل والنحاس والكوبالت.

وأجرى باحثون فى جامعة (هيريوت وات) فى أدنبره سلسلة من التجارب على الرواسب الموجودة فى منطقة صدع كلاريون-كليبرتون واكتشفوا البكتيريا، وتم نُشر النتائج فى مجلة علم الأوقيانولوجيا وعلم المحيطات.

وقال أندرو سويتمان، الذى كان ضمن فريق البحث، "اكتشفنا أن البكتيريا القاعية تستهلك كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون وتستوعبها فى كتلتها الحيوية من خلال عملية غير معروفة.. ومن المحتمل أن تصبح الكتلة الحيوية مصدرًا غذائيًا للحيوانات الأخرى فى أعماق البحار، لذا فإن ما اكتشفناه هو مصدر غذاء بديل محتمل فى أعمق أجزاء المحيط، حيث كنا نظن أنه لم يكن هناك أى شىء.

يشار إلى أنه قبل الدراسة، اعتقد الباحثون أن أكبر مصدر للكتلة الحيوية فى قاع المحيط كان مادة عضوية، مثل الأسماك الميتة والعوالق، التى طفت.. وأبرز الفريق أهمية إجراء المزيد من الأبحاث قبل بدء أى أنشطة تعدينية.