أمطار غزيرة تضرب القاهرة .. تصل لحد السيول على هذه المناطق .. تعرف على دعاء الرسول عند المطر والبرق والرعد

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

شهدت محافظة القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من الخميس حتى الأحد المقبل.

وفميا يلي تفاصيل أهم ما نشر بشأن الطقس في القاهرة ،،،

أمطار غزيرة تضرب القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم بانخفاض الحرارة بـ4 درجات وسقوط أمطار غزيرة على القاهرة، تصل لحد السيول في سيناء والبحر الأحمر.

وقال محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة من التقلبات في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف شاهين، لمصراوي: "هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة شمال البلاد والسواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة والوجه البحري ومناطق من شبه جزيرة سيناء".

وأوضح مدير مركز التبؤات الجوية، أنه من المحتمل أن تتحول الأمطار الغزيرة إلى موجة من السيول في مناطق شمال سيناء، مشيرًا إلى وجود نشاط لحركة الرياح من شأنها التسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر المتوسط.(المصدر)



الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة تصل لحد السيول على هذه المناطق

قال محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة من التقلبات في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك فرص لسقوط أمطار غزيرة شمال البلاد والسواحل الشمالية وتمتد حتى القاهرة والوجه البحري ومناطق من شبه جزيرة سيناء".

وأوضح مدير مركز التبؤات الجوية، أنه من المحتمل أن تتحول الأمطار الغزيرة إلى موجة من السيول في مناطق شمال سيناء، مشيرًا إلى وجود نشاط لحركة الرياح من شأنها التسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وخاصة في البحر المتوسط.

وتابع "شاهين": "ستتواجد الشبورة المائية بكثافة خاصة في الساعات الأولى والمتأخرة من الخميس، وتزداد نسبتها على الطرق المجاورة للقنوات المائية أو الأراضي الزراعية، وخاصة بالنسبة للطرق المؤدية إلى سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية".

ونصح مدير مركز التنبؤات الجوية، أصحاب السيارات والسائقين بالتأكد جيدًا من عمل مساحات الزجاج خلال عملية هطول الأمطار حتى لا تحدث مشكلات في الرؤية نتيجة لتراكم المياه على الزجاج فيؤدي إلى وقوع حوادث طرق، كما نصحهم بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وعدم الإفراط في السرعة تجنبًا للحوادث.

وشدد على الأسر، خاصة طلاب المدارس بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة؛ تجنبًا لموجة البرد المقبلة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

يشار إلى أن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من الخميس حتى الأحد المقبل.

وذكر "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، أن درجات الحرارة تنخفض من 4 إلى 5 درجات، وهناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون خفيفة على القاهرة، ومتوسطة على شمال وجنوب البلاد ومدن القناة. ولفت إلى أن ذروة عدم الاستقرار تبدأ من غدٍ الجمعة، وتتمثل في سقوط أمطار غزيرة، وتصل إلى حد السيول على شمال البحر الأحمر وسيناء، ومتوسطة على القاهرة وشمال الصعيد.(المصدر)



دعاء الرسول عند المطر والبرق والرعد

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".. رواه الحاكم وحسنه الألباني، فالدعاء عند نزول المطر مستجاب، فيجب علي كل مسلم ألا يضيع هذه الفرصة وأن يتوجه إلى الله بالدعاء فور نزول المطر، عسى أن تكون ساعة إجابة، فيتقبل الله دعاءكم ويستجيب له.

- دعاء نزول المطر

وهناك أدعية يستحب أن ندعو بها وقت نزول المطر، ألا وهي:

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار .

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

- الدعاء عند شدة المطر والخوف:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

- الدعاء بعد نزول المطر:

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

- دعاء هبوب الرياح:

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

- دعاء سماع الرعد:

إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته) ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد.

الجدير بالذكر أنه يستحب التعرض لماء المطر، فيصيب شيئا من بدنك وثوبك، لحديث أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال: "أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ : (لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى)". رواه مسلم (898).(المصدر)