تكنولوجيا: ديزني تكشف عن أول تريلر لفيلم “الأسد الملك”.. وإشادة بالجرافيك

أصدرت شركة ديزني Disney الفيديو الدعائي الأول (تريلر) لفيلمها “الأسد الملك” Lion King، كشفت فيه شخصيات الفيلم ولمحات من أحداثه.

وفيما يبدو فإن أحداث الفيلم الجديد ستطابق أحداث الفيلم الأصلي، الذي عرض في عام 1994، وصنع بتقنية الرسوم المتحركة التقليدية، فيما قررت ديزني أن تخوض تجربة إعادة الفيلم باستخدام تقنية الصور المولدة حاسوبيا CGI، وحددت 19 يوليو 2019 موعدا لعرض الفيلم الجديد.

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وكشف تريلر الفيلم، الذي يخرجه المخرج جون فافرو، عن صورة وتفاصيل جيدة للغاية، يتوقع الكثيرون أن تحقق نجاحا لدي جمهور الفيلم، كما تجربة فافرو الأخيرة “كتاب الأدغال” The Jungle Book في 2016، التي أعادت تقديم الفيلم القديم بالتقنيات الحديثة، وحققت ما يقرب من مليار دولار في شباك التذاكر.