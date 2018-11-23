تكنولوجيا: الزجاجة الحرباء.. تغير لونها بحسب درجة الحرارة والأهم أنها آمنة صحيا

الجميع إما يحذرون أو يتلقون تحذيرا من خطورة الاستخدام الدائم للزجاجات البلاستيكية على الصحة، خاصة مع ظروف التخزين والتداول غير الجيدة، فإذا ما كنت تحاول الحد من كمية البلاستيك التي تستخدمها، فيجب عليك استخدام “الزجاجة الحرباء” القابلة لإعادة الاستخدام.

وأطلق على الزجاجة اسم “الزجاجة الحرباء” بسبب خاصة مثيرة للإعجاب، فالزجاجة يتغير لونها بحسب درجة حرارة الماء داخلها، وهي بذلك تكسر ملل استخدام نفس زجاجة المياه لفترة طويلة، وذلك بفضل طلاء خاص يتغير لونه بدرجة الحرارة.

لكن الأهم في الزجاجة الحرباء هو صنعها من ستانلس ستيل، وهي مادة مقاومة للصدأ وآمنة غذائيا وصحيا، وهي ستباع كزجاجة مياه بسعة 0.6 لتر، يمكن استخدامها بشكل دائم، ولا يوجد قلق من عدم معرفة مستوى المياه في الزجاجة بسبب مادة الصنع المعدنية، فمستوى المياه سيظهر من الخارج بسبب تغير الألوان.

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وأطلقت حملة لتمويل الزجاجة الحرباء على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter، ومن المقرر أن يصل المنتج إلى داعميه بحلول يناير من العام القادم، وبسعر 11 جنيه استرليني (250 جنيها مصريا تقريبا).