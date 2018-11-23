آبل تعتزم خفض سعر iPhone XR في اليابان، وإعادة إحياء الهاتف iPhone X

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية الأحدث في وقت سابق من هذا العام، وكشفت عن إستقرار مبيعات iPhone. إلى جانب ذلك، إتضح أن الشركة تتوقع مبيعات أدنى عن المعتاد في موسم العطلات لهذا العام بسبب غلاء أسعار هواتف iPhone الجديدة وضعف الإقبال عليها بسبب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية.

في محاولة لتجنب فقدان المزيد من العملاء الأوفياء، تخطط شركة آبل لخفض سعر iPhone XR في اليابان، على الأقل وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وستحصل شركات الإتصالات في اليابان على دعم لزيادة المبيعات حيث لا يزال العملاء هناك يفضلون iPhone 8 و iPhone 8 Plus. والشيء الأكثر إثارة للإهتمام هو أن شركة آبل تخطط لإعادة إطلاق الهاتف iPhone X في أسواق معينة.

خفض الأسعار في بعض الأسواق هي ممارسة غير مألوفة، وخصوصًا بالنسبة لشركة مثل آبل التي تهدف إلى رفع أسعارها بدلا من حصد عدد أكبر من المبيعات. ومع ذلك، اليابان يعد سوقًا مهمًا بالنسبة لشركة آبل، وبالتالي عدم القدرة على إقناع العملاء المحليين لشراء هواتفها الذكية الجديدة قد يشير إلى مشاكل أكثر أهمية.

في حين لا يزال الهاتفين iPhone 8 و iPhone 8 Plus يسرقان الأضواء في اليابان، فقد قررت شركة آبل إعادة إطلاق iPhone X لسبب مختلف تمامًا. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن شركة آبل لم تستخدم بعد شاشات OLED التي طلبتها، وبما أن الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max لا يختفيان من رفوف المتاجر بالسرعة التي تأملها الشركة، فقد يكون الهاتف iPhone X هو الحل لإستخدام الحد الأدنى من شاشات OLED التي طلبت تصنيعها.

من المستبعد أن تقوم شركة آبل بإعادة الهاتف iPhone X إلى موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، ولكنها قد تشحنه إلى متاجر التجزئة وشركات الإتصالات، على غرار ما حدث مع iPhone 6 قبل بضع سنوات.