كوالكوم قد تكشف عن المعالج Snapdragon 8150 في اليوم الرابع من شهر ديسمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كوالكوم لم تعلن بعد عن معالجها الرائد المقبل. لقد رأينا الشركات المنافسة تقوم بالكشف عن معالجاتها الرائدة الأحدث في الأشهر الأخيرة. لقد بدأت شركة Huawei فعلا بتضمين المعالج HiSilicon Kirin 980 في هواتفها الذكية، ورأينا كذلك شركة آبل تقوم بتضمين المعالج Apple A12 Bionic في هواتف iPhone الجديدة. وعلاوة على ذلك، قد رأينا شركة سامسونج كذلك تكشف عن معالجها الرائد الأحدث الذي سيتم إستخدامه في الهاتف Galaxy S10. وبالتالي، هذا كله يشير إلى أنه حان الوقت بالنسبة لشركة كوالكوم للكشف عن معالجها الرائد الأحدث. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فمن المرجح أن يحدث ذلك في اليوم الرابع من شهر ديسمبر المقبل.

على الرغم من أنه سيصل لخلافة المعالج Snapdragon 845 الحالي، فقد أشارت تقارير سابقة إلى أن المعالج الجديد سيحمل إسم Snapdragon 8150. ووفقا للمسرب الصيني الشهير

Qualcomm will release the Snapdragon 8150 processor in Hawaii on December 4th. pic.twitter.com/Ny93ADY1Rz — Ice universe (@UniverseIce) November 21, 2018

فيبدو أن شركة كوالكوم تعتزم الكشف عن المعالج Snapdragon 8150 في قمة Qualcomm Technology Summit المقرر عقدها في اليوم الرابع من شهر ديسمبر المقبل بجزيرة هاواي.

وورد بأن الشركة بدأت بإرسال الدعوات إلى وسائل الإعلام الصينية بالفعل وقد ترسلها أيضًا إلى وسائل الإعلام في المناطق الأخرى في المستقبل القريب. ويقال بأن المعالج Snapdragon 8150 الجديد سيتم تصنيعه لشركة كوالكوم من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، وهي نفسها تكنولوجيا التصنيع التي تم بها تصنيع المعالجين HiSilicon Kirin 980 و Apple A12 Bionic. وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا بأن المعالج Snapdragon 8150 سيضم ثمانية أنوية في المجموع ولكن مع تركيبة مختلفة عن تلك التي تعودنا رؤيتها في معالجات كوالكوم الرائدة.

بغنى عن القول، Snapdragon 8150 سيكون المعالج المفضل للكثير من هواتف الأندرويد الرائدة التي ستصل في العام المقبل، بما في ذلك Galaxy S10 علمًا أن هذا الأخير مرشح ليكون أول من يحصل على هذا المعالج الجديد.