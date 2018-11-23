شركة ناشئة صينية تقول أنها نجحت في تطوير بطاريات صلبة

فاطمة أيت طالب - دبي - وعدت البطاريات الصلبة بأن تكون الكأس المقدسة للإلكترونيات الحديثة ويحتمل أن تحل جميع مشاكلنا مع الشحن السريع وطول العمر والتحمل. ولكننا ما زلنا بعيدين عن اللحظة التي سنحصل فيها على منتج جاهز يستخدم هذا النوع من البطاريات، أو هكذا فكرنا.

تشير مصادر متخصصة في المجال أن شركة ناشئة صينية قد تكون توصلت إلى طريقة لإنتاج كميات كبيرة من البطاريات الصلبة. هذه الشركة الناشئة تدعى Qing Tao Energy Development Co، وتأتي من جامعة Tsinghua University التقنية في البلاد. وقد قامت هذه الشركة الناشئة بالفعل بإنشاء خط إنتاج في شرق الصين قادر على إنتاج بطاريات بقدرة 100MWh سنويًا.

وكجزء من نظرتها للمستقبل، تخطط الشركة لزيادة الإنتاج إلى 700MWh بحلول العام 2020. كثافة الطاقة على وحدة واحدة هي 400Wh/Kg، وهو ما يعد أكثر بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع أحدث جيل من بطاريات الليثيوم أيون التي تتراوح كثافتها بين 250Wh/Kg و 300Wh/Kg.

للآسف، لا توجد تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع ولا نعرف كيف تمكنت الشركة من الوصول إلى الإنتاج الضخم وبأي تكلفة.

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