شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. اعرف كم ساعة تقضيها على فيس بوك يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة فيس بوك أمس للمستخدمين ميزة Time on Facebook وذلك بعد أسابيع من اختبارها لعدد محدود من المستخدمين، والتى تتيح للمستخدمين معرفة عدد الدقائق والساعات اليومية التى قضوها فى استعمال التطبيق، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدمين الوصول إليها كما يلى:

- فى البداية يفتح المستخدم تطبيق فيس بوك على هاتفه الذكى سواء أندرويد أو iOS.

- يتوجه المستخدم إلى القائمة الجانبية المتمثلة فى ثلاثة شرط أفقية.

- يبحث داخل هذه القائمة عن قسم Settings & Privacy أو الإعدادات والخصوصية، ويضغط عليه.

- سيجد ضمن هذا القسم خيار يعرف بـ "Your Time on Facebook"، اضغط عليه.

- بمجرد الضغط عليه ستظهر صفحة جديدة، تعرض بالأعلى الوقت الذى قضاه المستخدم على فيس بوك خلال اليوم عبر قسم Time per Day.

- كما سيظهر أسفلها قائمة تعرض متوسط الوقت الذى قضيته فى استخدام تطبيق فيسبوك خلال الأسبوع الماضى.

- بالضغط على أى يوم سوف يظهر لك الوقت فورًا بالأعلى.



