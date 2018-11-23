شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من تسجيل الدخول لتناول الإفطار.. فندق صينى يستبدل العمال بتطبيق "وى شات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح تطبيق "WeChat" الصينى الشهير بالتعاون مع إحدى سلاسل الفنادق العالمية، فندق ذكى فى مدينة شنجهاى، يتيح للمستخدمين حجز الغرف، وتسجيل الدخول عن بعد وذلك باستخدام هواتفهم الذكية كبطاقات رئيسية، دون الحاجة لأى تدخل بشرى، وبمجرد الانتهاء من الحجز يقوم المسافرون بالتحقق من هويتهم فى الفندق عبر تقنية التعرف على الوجه، والحصول على بطاقة المفتاح الرقمية الخاصة بهم.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فعلى الرغم من أن الفندق يقع على ارتفاع 88 قدمًا تحت الأرض، إلا أنه مرتبط بشكل كافى بخدمات الإنترنت السريعة، حيث تعمل WeChat وشركتها الأم Tencent على تطوير تجارب الفنادق الذكية منذ عام 2014، ولكنها الآن أضافت ميزة التعرف على الوجوه إلى المزيج من أجل إجراء فحص أسرع للهوية.

وبشكل افتراضى، تطلب الفنادق من الزوار فى الصين التقاط صورة لوجههم وتقديم هوية حكومية ليتم مسحها ضوئيا ونسخها قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى غرفتهم، ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى الإنترنت الذى توفره معظم الفنادق فى الصين مقيَّدًا بجدار الحماية الذى تفرضه الجهات التنظيمية، وتوقف العديد من سلاسل الفنادق الغربية عن تقديم خدمات VPN مجانًا.

ومن خلال WeChat، يمكن للعملاء أيضًا طلب خدمة الغرف وتسديد المدفوعات، ووضع تكييف الهواء فى الغرفة، وضبط الستائر والإضاءة، كما يتم تضمين قسائم وجبة الافطار فى بيانات العميل داخل التطبيق، بحيث يمكن للزائر فقط مسح وجهه فى منطقة تناول الطعام للحصول على وجبة، وبالمثل، يتم إجراء عمليات تسجيل المغادرة أيضًا من خلال التطبيق.