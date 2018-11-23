شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة أمريكية: واشنطن تطلب من حلفائها تجنب أجهزة هواوى لخطر تجسسها لصالح الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأمريكية تحاول إقناع مقدمى الخدمات اللاسلكية والإنترنت فى الدول الحليفة لها بتجنب أجهزة الاتصال التى تنتجها شركة هواوى تكنولوجيز الصينية. ونقل تقرير الصحيفة عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن أسمائهم أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم فى الحكومات ومع مديرين تنفيذيين فى مجال الاتصالات بدول صديقة يشيع بالفعل استخدام أجهزة هواوى بها حول ما يرونه مخاطر على الأمن الإلكترونى. وباتت هواوى محل تدقيق فى الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة. وتبدي قيادات بوكالات المخابرات وغيرها قلقها من أن تكون هواوى وشركات صينية أخرى مدينة بالولاء للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعى الحاكم، مما يزيد خطر التجسس. وذكرت وول ستريت جورنال فى تقريرها أمس الخميس، أن واشنطن تدرس زيادة المساعدات المالية لتطوير قطاع الاتصالات فى الدول التي تتجنب الأجهزة الصينية الصنع. وأضاف التقرير أن من بين ما يقلق الحكومة استخدام أجهزة اتصال صينية فى دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية فى بيان إن الوزارة ستظل حذرة حيال أي تهديد للأمن القومى الأمريكى. ولم ترد هواوي على طلب من رويترز بالتعقيب.

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة أمريكية: واشنطن تطلب من حلفائها تجنب أجهزة هواوى لخطر تجسسها لصالح الصين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .