شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضربة جديدة لأبل.. الشركة المصنعة للأيفون تخفض نفقاتها العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة بلومبرج نقلا عن مذكرة داخلية أن فوكسكون أكبر شركة لتجميع هواتف أيفون تهدف إلى خفض 20 مليار يوان (2.88 مليار دولار) من النفقات فى 2019، حيث تواجه الشركة "عاما صعبا للغاية وتنافسيا."

وقالت الشركة ومقرها تايوان فى بيان أنها تجرى مراجعة سنوية منتظمة للميزانية على نحو فعال لعام 2019، لتصبح أخر شركة تعلن عن تخوفاتها بشأن الطلب على أجهزة أبل.

وارتفعت أسهم أبل هذا الأسبوع بنسبة 1.2 فى المئة إلى 179.13 دولار، لتهبط هذه النسبة إلى نحو 9 فى المئة منذ 12 نوفمبر، عندما خفضت شركة"ليومينتيم هولدينجز"، المتخصصة فى التعرف على الوجوه، توقعاتها بشأن مبيعات الأيفون خلال ربع العطلات.

و صدمت آبل المستثمرين فى وقت سابق من هذا الشهر بتوقع مبيعات أقل من المتوقع لربع عيد الميلاد الذى هز مزودى قطع الغيار فى جميع أنحاء العالم.

وقال تقرير بلومبرج ان أعمال فوكسكون ستحتاج الى خفض النفقات بمقدار ستة مليارات يوان العام القادم وتخطط الشركة للقضاء على نحو عشرة فى المئة من الموظفين غير التقنيين، وقالت فوكسكون إنها تقوم بمراجعة عملياتها بانتظام لإعادة تخصيص الموارد عبر عملياتها.

وقالت الشركة فى بيانها: "إن المراجعة التى يقوم بها فريقنا هذا العام لا تختلف عن الاجراءات المماثلة التى أجريت فى السنوات الماضية، لضمان أننا تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمتوقعة لعملائنا وعملياتنا العالمية والسوق والاقتصاد والتحديات".