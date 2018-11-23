شكرا لقرائتكم خبر عن انتبه .. هذه الأشياء تستهلك الكهرباء حتى وإن كانت مغلقة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بالرغم من البحث الدائم عن حيل لتوفير الكهرباء، والشكوى الدائمة من ارتفاع فاتورة الكهرباء، هناك بعض العادات الخاطئة تتسبب في ارتفاع الفاتورة دون أن ندري.
– وضع شاحن الموبايل في مفتاح الكهرباء دون استخدامه.
– وضع أي سلك كهربائي بالمفتاح دون استخدامه.
– عدم إغلاق التيلفزيون نهائيًا بفصل دائرة الكهرباء عنه.
– “التايمر” منظم الوقت الموجود في البوتوجاز.
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