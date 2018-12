شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية نقل "بوكيموناتك" من Pokémon Go إلى Pokémon Let’s Go والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركتا Pokémon وNintendo مؤخرا لعبة Pokémon Let’s Go والتى تعتبر خلفا للعبة Pokémon Yellow، إذ تتوفر اللعبة بشكل حصرى على أجهزة Nintendo Switch، وهى تأتى فى نسختين Pokémon Let’s Go Pikachu وLet’s Go Eevee، ومع ذلك، فإن كلا اللعبتين لهما اتصال قوى مع لعبة Pokémon Go لأنه يسمح للمستخدمين بمزامنة جميع بيانات Pokémon Go مع Let’s Go عبر البلوتوث.

وتعد هذه العملية بسيطة ويمكن للاعبين نقل جميع البوكيمونات لديهم فى هواتفهم الذكية مباشرة، لذا فإذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك، اتبع الخطوات التالية.

أولاً تجهيز كلا الجهازين لبدء عملية النقل

1. قم بتشغيل Bluetooth على كل من الجهازين.

2. ثم اضغط على الزر "X" لفتح القائمة الرئيسية.

3. الآن، اضغط على الزر "Y" وحدد "Option" من القائمة

4. اختر "Open Pokémon Go Settings"

5. سيطلب منك الآن توصيل الجهاز مع حساب Pokémon Go.

6. اختر "نعم" وابحث عن Trainer ID

7. إذا كان Trainer ID هو نفسه الذى تريد توصيله، فاختر خيار "نعم"

8. انتظر حتى تكتمل العملية بمجرد الاتصال، يمكنك الآن اختيار 50 بوكيمون فى وقت واحد وبدء عملية النقل.

ويمكن للمستخدمين نقل بوكيمون فقط فى Kanto regionجنبا إلى جنب مع المتغيرات Alolan الخاصة بهم.

لنقل Pokémon من Pokémon Go على هاتفك الذكى

1. افتح اللعبة على جهازك

2. اضغط على رمز Poke ball

3. ثم حدد أيقونة Pokémon

4. اضغط على الأيقونة التى تشبه Nintendo Switch من الزاوية العلوية اليسرى.

5. اختر البوكيمون الذى ترغب فى نقله إلى Pokémon Let's Go Pikachu و Eelvee

6. ستطلب اللعبة الآن التأكيد، اختر الخيار 'Yes'

7. وسوف يقوم مرة أخرى بتأكيد التأكيد مع ملاحظة تقول "أثناء الاتصال بـ Nintendo Switch، لا تقم بإيقاف تشغيل هاتفك الذكى أو الدخول فى وضع السكون.

8. سيطلب منك التأكيد مرة أخرى من خلال ملاحظة تقول "أثناء الاتصال بمفتاح Nintendo، لا تقم بإيقاف تشغيل هاتفك الذكى أو الدخول فى وضع السكون.

9. اتركه وانتظر حتى تكتمل العملية

لاستعادة البوكيمون المحول

1. توجه إلى Go Park complex

2. حدد الخيار "Bring Pokémon

3. اختر" Go Park "وابدأ الاتصال

4. وسيطلب منك الإذن باستلام Pokémon، والسماح له

5. إذا كان كل شيء من الخطوات المذكورة أعلاه يسير على ما يرام، فسوف تبدأ فى استلام البوكيمون