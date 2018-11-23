فيديو.. «الأرصاد»: الأحوال الجوية تصل لذروة عدم الاستقرار.. غدا

محمد عبد الجليل

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، قد بدأت اليوم، من أقصى الساحل الشمالي الغربي، وتقدمت إلى الداخل، حتى وصلت إلى السواحل الشمالية كلها، بداية من السلوم والإسكندرية وانتهاء ببورسعيد والعريش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن الوجه البحري عمومًا سيشهد أمطارًا غزيرة ورعدية، مستطردًا أن الغد سيشهد ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأشار إلى سقوط...