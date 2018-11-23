تكنولوجيا: Lightr.. الباور بانك الأصغر والأذكى في العالم لشحن هاتفك والتابلت واللابتوب

يعد باور بانك “لايتر” Lightr الخيار الأمثل لجميع مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية (التابلت) والحواسيب المحمولة (لابتوب)، والعديد من الأجهزة الأخرى التي نحتاجها مشحونة بطاقتها لأطول فترة ممكنة خلال اليوم.. لأن “لايتر” هو أصغر وأذكى باور بانك تم تطويره حتى اليوم.

ويتميز “لايتر” Lightr بصغر حجمه، والذي يماثل حجم ولاعة السجائر التي نحملها في الجيب (بالمناسبة تعرف الولاعة بالإنجليزية بـ”لايتر” Lighter أيضا)، مما يعني إمكانية استخدام أجهزتنا بكل سهولة وباور بانك “لايتر” متصل بها.

ويتميز باور بانك ببطارية قوية، 5 فولت بقدرة 1,500 مللي أمبير ساعة، تكفي لشحن هاتفك الذكي مثلا لإجراء مكالمات لمدة 7 ساعات أو تصفح الإنترنت لمدة 4 ساعات أو مشاهدة مقاطع الفيديو لمدة 3 ساعات أو اللعب لمدة ساعتين.

ويأتي باور بانك “لايتر” Lightr بـ3 سوكيت للشحن، تناسب هواتف أيفون iPhone وهواتف أندرويد Android وسوكيت Type-C مناسب لشحن أجهزة كمبيوتر ماك Mac والأجهزة الأخرى الموجود بها نفس المنفذ.

أما عن كون باور بانك “لايتر” هو الأذكى، فيرجع ذلك إلى اتصال الباور بانك بهاتفك عبر البلوتوث، ليمكن لك معرفة نسبة الشحن بالباور بانك عبر التطبيق الذكي المثبت على هاتفك، وسوف تستقبل تنبيهات عند احتياج هاتفك أو الباور بانك للشحن.

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وأطلقت حملة لتمويل باور بانك “لايتر” Lightr على موقع التمويل الجماعي Indiegogo، ومن المقرر أن يصل “لايتر” إلى داعميه بحلول أبريل من العام القادم، وبسعر 47 دولارا فقط (حوالي 850 جنيها تقريبا).