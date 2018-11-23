شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد للكشف عن ميزة لمشاهدة الفيديوهات دون فتح التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد تطبيق واتس آب للكشف عن ميزة جديدة للفيديوهات، والتي تتيح للمستخدمين رؤية جزء قصير من مقطع الفيديو داخل الاخطارات، ليعرف المستخدم محتوى الفيديو دون الحاجة إلى فتح تطبيق واتس آب.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تم الكشف عن الميزة الجديدة موقع WABetaInfo، مؤكد أن معاينات الفيديو ستكون متاحة في "الإشعارات المباشرة"، وقد يعنى ذلك أن المقاطع القصيرة ستكون قابلة للعرض من شاشة قفل هاتفك، وستتوفر الميزة فى الإصدار 2.18.102.5 من تطبيق واتس آب التجريبى، وسيتم طرحها لمستخدمى الأيفون فى البداية، لتصل فيما بعد للجميع.

جدير بالذكر أن تطبيق واتس آب يختبر ميزة جديدة أيضا، والتى تعتمد على ترتيب ظهور أصدقائك ضمن خانة status حسب معدل تفاعلك معهم.