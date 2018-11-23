شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تساعد فى تعليم 1700 طالب البرمجة خلال عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف شركة أبل لتعليم الصغار البرمجة وأساسيات علوم الكمبيوتر، وذلك للمساعدة فى إعداد جيل من المطورين والمهتمين بالتكنولوجيا، لذلك أطلقت الشركة الأمريكية العملاقة مبادرة داخل متاجرها فى جميع أنحاء بريطانيا، وذلك كجزء من دعمها لخطة العام الهندسى الحكومية، وأقامت الجلسات فى 38 متجراً فى جميع أنحاء البلاد على مدار العام، واستفاد منها أكثر من 1700 طالب، وكان يمكن للمدرسين ببساطة التواصل للحصول على جلسة خاصة بهم.

واستمر عام الهندسة على مدار 2018، وساعد فريق الشركة فى تعليم الأطفال الترميز والمشاركة فى التمارين الأخرى التى تهدف إلى جعلهم متحمسين حول الهندسة كمهنة.



مبادرة أبل

وكان دعم شركة آبل هامًا، ففى شهر أبريل، إذ جلبت مهندسين من فريق الشركة المتميز لمقابلة التلاميذ الصغار والتحدث معهم حول الهندسة، وكانت هذه هى المرة الأولى التى تعلن فيها الشركة عن هذا الفريق، الذى يساعد على إنشاء الرقائق التى ستعمل على تشغيل أجهزة آيفون المستقبلية.

تهدف هذه الجهود إلى إظهار الأطفال أن مهن الهندسة متاحة وممتعة، وإن الوظائف الهندسية مثيرة ومبدعة وتشكل العالم من حولنا.