شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون بمعهد MIT للتكنولوجيا يطورون طائرة بدون أى أجزاء متحركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طائرة قادرة على الطيران دون امتلاكها أى أجزاء متحركة، وفقا تقرير MIT Technology Review، وقد تم تحقيق هذا الانجاز باستخدام الدفع الكهربائى الديناميكى، والذى يستخدم زوج من الأقطاب الكهربائية لدفع الأيونات وخلق الرياح الأيونية.

ووفقا لما نشرته صحيفة اندبندنت البريطانية، فكانت هذه الظاهرة معروفة منذ الستينيات، ولكن هذه هى المرة الأولى التى يتم استخدامها لدفع الطائرات، ومع ذلك، فإن هذه "الطائرة" هى طراز غير مفكك يزن 2.45 كجم فقط.

ولعل توسيع النطاق إلى حجم الطائرات التجارية سيعطيه العديد من مستويات السلامة ومستوى الضوضاء والصيانة والمزايا البيئية على الطائرات التقليدية، لكن القيام بذلك يأتى مع تحديات هائلة.

فعلى سبيل المثال، البطارية المطلوبة لتزويدها تبلغ حوالى 40 الف فولت، وهى لازمة لنظام الدفع وهوما يعنى أنها ستكون ضخمة، مما يخلق تحديات كبيرة للوزن يحتاج التصميم للتغلب عليها.

بدلاً من تشغيل طائرة ركاب بالكامل، يتوقع الباحثون أن هذه التقنية يمكن استخدامها فى تشغيل طائرات أصغر حجماً، حيث يعتقد أحد الباحثين أنه يمكن استخدامها مع المحركات الطائرة التقليدية لجعل التجربة الكلية أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود عن طريق إعادة تنشيط الهواء الذى يمر فوق الطائرة والقضاء على السحب.