جوجل دوبلكس يصل إلى بعض مستخدمي هواتف بيكسل

بدأت شركة جوجل بتوفير خدمة الاتصال عبر الإنترنت المسماة جوجل دوبلكس Google Duplex لبعض مالكي أجهزة هواتفها بيكسل Pixel في مدن مختارة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك نيويورك وأتلانتا وفينيكس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وتعتبر هذه الخدمة بمثابة نظام ذكاء اصطناعي كشفت عنه الشركة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2018، حيث يقوم بإجراء المكالمات نيابة عن مستخدمي مساعد جوجل الذكي Google Assistant، حاملًا صوتًا بشريًا بدلًا من صوت الروبوت، وعلاوة على ذلك، فإن هذه التقنية الجديدة قادرة على فهم الجمل المعقدة والكلام السريع والملاحظات الطويلة.

وأحدثت هذه التكنولوجيا الجديدة ضجة كبيرة منذ الكشف عنها، مما جعل البعض يشعرون بالتململ، بينما يناقش آخرون تداعيات الخصوصية، وهو ما دفع الشركة إلى محاولة شرح تقنية Duplex، وعرض تفاصيل حول كيفية عملها، وعملت جوجل على جعل النظام يعرف بنفسه لضمان أن المستخدمين يفهمون أنهم لا يتحدثون إلى شخص، وتستخدم جوجل تقنية مزج الكلام WaveMet التابعة لشركة DeepMind من أجل توليد صوت وطريقة نطق مشابهة للإنسان، مع تضمينها كلمات عامية غالبًا ما يجري استخدامها ضمن الحديث البشري مثل “um” و “uhh” و “mhmm”.

وتصل خدمة دوبلكس Duplex مع وظائف محدودة في البداية تبعًا إلى أنها ما تزال قيد الاختبار، حيث لا يمكنها في الوقت الحالي إجراء المكالمات إلا باللغة الإنجليزية، لكنها قادرة على حجز موعد في المطعم مع صوت يبدو طبيعيًا، وكما ذكرت جوجل من قبل فإن بإمكان الأنشطة التجارية التي لا ترغب في تلقي المكالمات إلغاء الاشتراك بشكل فردي أثناء المحادثة أو من خلال الإشارة إلى عدم الاهتمام بمكالمات دوبلكس للحجوزات من خلال حساب الأنشطة التجارية عبر الإنترنت.

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وأوضحت جوجل “إننا نعمل حاليًا على زيادة القدرة على حجز حجوزات المطاعم من خلال مساعد جوجل Google Assistant عبر الهاتف باستخدام تقنية Duplex، وللمساعدة في تقديم تجربة جيدة لمستخدمي هواتف بيكسل Pixel والشركات، فقد بدأنا بعملية الطرح البطيئ، على أن يتم توسيعها لتشمل المزيد من مستخدمي هواتف بيكسل قريبًا بالتزامن مع زيادة إمكانيات الخدمة”.

ويحتاج المستخدم إلى تنشيط مساعد جوجل الذكي Google Assistant من أجل جعل خدمة جوجل دوبلكس تجري حجزًا في أحد المطاعم نيابة عن المستخدم، ومن ثم الطلب عبر أمر صوتي القيام بذلك “يا جوجل، قم بإجراء حجز طاولة في مطعم ضمن مانهاتن”، ويتعين بعد ذلك الإجابة عن بعض الأسئلة لتضييق نطاق الاختيار حسب نوعية الطعام أو عن طريق اسم المطعم.

ويعمل المساعد على التأكد من التفاصيل قبل جعل خدمة Duplex تتصل مثل السؤال عن عدد الأشخاص، والذي يقتصر في الوقت الحالي على 10 أشخاص، وفي حال كون عدد الأشخاص فوق هذا الحد فإن المساعد يذكرك أنه لا يستطيع إجراء حجوزات للأعداد الأكبر حتى الآن، كما يطلب المساعد تاريخ الحجز مع اقتراح أيام ضمن الأسبوع الحالي، ومع ذلك، فإن الخدمة تتيح لك إمكانية حجز موعد بعد عدة أشهر.

ويمكن بعد اكتمال عملية الحجز عرض التفاصيل المتعلقة بتلك العملية أو إلغاء الحجز من شاشة My Reservations، والتي تظهر للمستخدم قائمة مضمنة بكل الحجوزات التي تم استيرادها تلقائيًا من حساب البريد الإلكتروني جيميل Gmail أو الحجوزات التي تم إضافتها يدويًا إلى تقويم جوجل.