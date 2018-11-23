كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Beam ands Icon 2”..أضواء ذكية للدراجات من أجل ركوب أكثر سطوعًا وأكثر أمانًا وسلاسة

متابعة-سنيار: قد يرغب راكبو الدراجات الذين يحتاجون إلى مصابيح دراجات فائقة السطوع إلى المصابيح الذكية Beam and Icon 2 التي أنشأها المصمم والمهندس Philip McAleese والتي تقدم المزيد من الضوء من أجل ركوب أكثر سطوعًا وأكثر أمانًا وسلاسة.

BEAM هو أول مصباح أمامي مصمم ليضيئ الطريق أمام الدراج، في التقاطعات والمنعرجات، على سبيل المثال، بفضل تقنية المستشعر الحاصلة على براءة اختراع والتي تمنحها “وعيًا ظاهريًا لا مثيل له” وفقاً لمطورها.

“BEAM هو الضوء الأمامي الذي يطلبه العملاء، و ICON2 هو نسخة محدثة من ICON light الحائز على جوائز، وهو عبارة عن مصباح أمامي ذكي تم تصميمه لمساعدتك على رؤية الطريق أمامك.

ويتفاعل نظام BEAM مع رحلتك وبيئتك من أجل التحكم الكامل بمستويات الإضاءة، مما يسمح لك بإبقاء يديك على المقود وعينيك على الطريق.

تتوفر مجموعة من أضواء الدراجات Beam and Icon 2 عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 82 جنيهًا إسترلينيًا ومن المتوقع أن يتم تسليمها عالميًا خلال شهر يونيو 2019.