شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد إنتاج هواتف آيفون X بسبب ضعف الطلب على هواتفها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة آبل إنتاج هاتف آيفون X بسبب الطلب الأضعف من المتوقع على أحدث طرازين من XS و XS Max، ووفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، يُزعم أن هذه الخطوة تمت بسبب اتفاق أبرم مع شركة سامسونج لشراء كمية معينة من شاشات OLED، ومع فشل نماذج OLED المجهزة لهذا العام فى بيع الكميات اللازمة للوفاء بشروط الصفقة، يشير التقرير إلى أن شركة آبل تتجه نحو نموذج العام الماضى من أجل حل المشكلة.

وتوقفت شركة أبل عن بيع هاتف iPhone X فى المتاجر عندما تم إصدار XS لأول مرة، ويُعتقد أن هاتف آيفون X أرخص إنتاجًا من XS أو XS Max، مما يعنى أن المكونات ومعدات التصنيع أرخص، وفى الماضى، كان يتم إنتاج النماذج القديمة عندما يكون هناك ما يكفى من الطلب عليها فى بعض الأسواق.

وتأتى هذه الأخبار وسط تقارير تفيد بأن أبل قد خفضت طلبات الإنتاج الخاصة بجميع الموديلات الثلاثة الجديدة من هواتف آيفون بسبب انخفاض الطلب عن المتوقع، يُعتقد أن جهاز iPhone XR أرخص يكافح بشكل خاص، حيث يختار العملاء المهتمون بالشراء بسعر رخيص جهاز iPhone 8 بدلا منه.