تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول Asus ZenBook Pro 15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Asus الحاسب المحمول ZenBook Pro 15 إصدار UX580 في شهر يونيو الماضي، حيث يتميز الحاسب بشاشة ScreenPad والتي توفر وظائف مفيدة تتكيف بذكاء لتتناسب مع أي شيء تفعله، مما يجعل الأمر أسهل وأسرع في تنفيذ وإنجاز المهام المتعددة.

والآن سنستعرض إليكم مراجعة للحاسب المحمول Asus ZenBook Pro 15 إصدار UX580:

التصميم

يأتي حاسب ZenBook Pro 15 بسماكة 18.9 ملم ويبلغ وزنه 1.88 كجم، كما تأتي حواف الجهاز بسماكة 7.3 ملم مما يجعل الشاشة تبدو واسعة باستثناء الحافة السفلية والتي تبدو سميكة بعض الشيء.

يتضمن الجهاز منفذين USB من نوع C، ومنفذين USB من نوع A، بالإضافة إلى منفذ HDMI كامل الحجم، ومنفذ لبطاقة microSD، ومقبس للصوت.

ويتضمن الحاسب أيضًا مستشعر لبصمة الاصبع في أسفل لوحة المفاتيح، كما تظهر السماعتين في الجهة السفلية من الجهاز.

وبالنظر إلى ان هذا الحاسب يستهدف محترفي الفيديو والمصورين الذين يستخدمون بطاقات SD، فهو يستخدم بطاقات microSD بدلًا من بطاقات SD كاملة الحجم، وهو الامر الذي قد يزعج البعض.

الشاشة

يأتي جهاز ZenBook Pro 15 مزودًا بشاشة رئيسية بحجم 15.6 بوصة ودقة 4K UHD، وتدعم الشاشة مجموعة ألوان واسعة بشكل استثنائي حيث تغطي Adobe RGB بنسبة %100 و RGB بنسبة %132 مما يجعل الألوان تبدو حقيقية للغاية.

وبفضل تقنية ASUS Calibration Technology، سيتم ضبط الألوان بشكل دقيق للغاية، فعند إعادة ضبط سطوع الشاشة، سيحدث تداخل في الالوان بسبب انخفاض قيمة Delta E، ولكن ستمكنك هذه الخاصية من تحديد كافة الالوان التي تراها حتى ولو كانت للون واحد بعدة درجات.

وبالإضافة إلى الشاشة الرئيسية، توفر Asus أيضًا شاشة ScreenPad والتي تأتي من نوع IPS بحجم 5.5 بوصة ودقة عالية.

تظهر شاشة ScreenPad على لوحة الفارة الموجودة بالحاسب، وهي تعمل عن طريق اللمس كما انها قابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من المهام. وتوفر الشاشة أيضًا استجابة عالية، حيث يمكنك تشغيل التطبيقات او الموسيقي أو عرض مقاطع الفيديو من خلالها مع وضع الأدوات المناسبة للتحكم من خلال سحب شريط الأدوات من الأعلى.

ولقد قدمت Asus دعم مدمج للتطبيقات الاحترافية الشائعة على ScreenPad مثل Microsoft Word و Excel و PowerPoint وتطبيقات التقويم التي يتم مزامنتها مع حساب تقويم Windows، كما اضاقت أيضًا دعم للتطبيقات الشائعة مثل YouTube و Spotify مع مشغل الموسيقى المدمج و NumKey و Calculator.

الأداء

يعمل جهاز ZenBook Pro 15 إصدار UX580 بواسطة معالج Core i7-8750H بتردد 2.2 جيجاهرتز مع تقنية Turbo Boost ليصل التردد إلى 4.1 جيجاهرتز. ويعتبر معالج Core i7-8750H أفضل بمراحل من معالج Core i9-8950HK مع هذا الجهاز، حيث ان Core i9 يُعد غير مستقر من ناحية الأداء والضبط مع هذا الجهاز بالنظر إلى ان الجهاز يستخدم مروحتين ويأتي بسُمك 18.9 ملم ووزن 1.88 كجم، لذا فإن Core i7 هو الأنسب.

يستخدم الحاسب أيضًا كارت شاشةGeForce GTX 1050 Ti بذاكرة 4 جيجابايت من نيفيديا، كما انه يعمل بنظام تشغيل Windows 10 Pro.

أما بالنسبة للتخزين، يوفر الحاسب ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت من نوع DDR4 مع مساحة اختيارية بين 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع PCIe SSD، حيث تصل سرعة قراءة البيانات الى (3000 mb/s) وسرعة الكتابة الى (1700mb/s).

يدعم الحاسب اتصال Wi-Fi AC و Bluetooth إصدار 5.0 وكاميرا ويب من نوع VGA.

البطارية

يحتوي حاسب ZenBook Pro 15 على بطارية بقوة 71 واط، والتي توفر ثلاثة ساعات من الاستخدام العادي وساعة ونصف من الاستخدام المكثف. لذا فلا تتوقع الكثير من عمر بطارية الجهاز.

الحرارة

يوفر الحاسب درجة حرارة تبلغ 41 مئوية على السطح الخاص بلوحة المفاتيح، وبالأسفل يوفر 49 درجة مئوية، لذا فإن درجات الحرارة تعتبر مقبولة إلى حد ما مع هذا الحاسب.

السعر

يبلغ سعر هذا الحاسب بالمواصفات المذكورة حوالي 8299 ريال سعودي أي ما يعادل 2200 دولار أمريكي.