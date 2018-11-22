تكنولوجيا: أبل تفكر في إنشاء جهاز بث مشابه لـ Chromecast

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقُا لتقارير The Information، يبدو ان شركة أبل تبحث عن طرق جديدة لإطلاق جهاز بث مباشر على غرار جهاز Chromecast من جوجل او Fire TV Stick من أمازون، وهذا من شأنه ان يخفض سعر تكلفة جهاز Apple TV البالغ سعره 180 دولار بشكل كبير.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان الجهاز قد تجاوز مرحلة استثارة الأفكار، إلا انه من المنطقي أن تستكشف شركة أبل طرق جديدة ورخيصة لتوزيع محتواها.

فقد خسر جهاز Apple TV العديد من المنافسات مع أجهزة البث الأخرى خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إلى 15 في المائة فقط من حصة السوق وفقاً لبحث أجرته Parks Associates. فإن أجهزة البث من جوجل من أمازون تتوفر بأسعار تتراوح بين 25 و 50 دولار، في حين ان أبل لم تقدم شيء في هذا النطاق. كما أفادت التقارير بأن الشركة قد استكشفت إمكانية إطلاق تطبيق للتلفزيونات الذكية الذي سيجعل محتواها الأصلي متاح.

حتى لو لم تطلق أبل جهاز بث مباشر، فإنها بالتأكيد ستبحث عن طرق جديدة لإحضار منصة Apple TV للعديد من الناس. كما يقال ان الشركة تستثمر أكثر من مليار دولار في البرامج الأصلية، بما في ذلك صفقة إنتاجية مع أوبرا وينفري. وسيكون المحتوى متاح على أجهزة أبل بما في ذلك أجهزة آيفون وآيباد وApple TV، ولكن ستحتاج الشركة إلى الوصول إلى خارج النظام الإيكولوجي الحالي مع محتوى البث.

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