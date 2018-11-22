تكنولوجيا: تقرير وول ستريت يؤكد ابل تعود لإستئناف إنتاج هاتف iPhone X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في محاولة جديدة من ابل لمواجهة المبيعات الضعيفة لهواتف الأيفون التي أطلقت في 2018، أشار تقرير وول ستريت إلى أن الشركة تعود لإنتاج إصدار العام الماضي iPhone X من جديد.

تستمر نسبة مبيعات هواتف الأيفون XS و XS Max في الإنخفاض مؤخراً بشكل ملحوظ، برغم توقعات ابل لزيادة مبيعات الهواتف في الربع الأخير من عام 2018.

وفي تقرير جديد من وول ستريت أشير إلى ابل تستعد لمواجهة إنخفاض مبيعات الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، بإستئناف إنتاج إصدار العام الماضي iPhone X الذي توقف إنتاجه مع وصول هاتف iPhone XS إلى منافذ البيع.

كما أشار التقرير إلى أن ابل كانت قد عقدت صفقة مع سامسونج لشراء شاشات OLED، إلا أن المبيعات الضعيفة للإصدارات الجديدة دفع ابل لإستخدام شاشات OLED في إنتاج هاتف iPhone X لإتمام الصفقة مع سامسونج.

بالطبع سيدفع مبيعات إصدار العام الماضي iPhone X تسعيره الأقل مقارنة بهواتف هذا العام XS و XS Max، لذا من المتوقع أن تعود ابل لخططها القديمة في إنتاج الهواتف عند زيادة الطلب عليها في أسواق محددة.

جدير بالذكر أن ابل كانت قد بدأت بالفعل خلال الفترة الماضية في خفض إنتاج الإصدارات الجديدة بعد رصد ضعف المبيعات، حيث بدأت الشركة بخفض إنتاج iPhone XR ومن ثم خفضت أيضاً إنتاج الإصدارات الأخرى لاحقاً.

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