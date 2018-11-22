Thuraya X5-Touch هو أول هاتف ذكي يعمل بالأقمار الصناعية

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، قامت شركة Thuraya X5-Touch بإزاحة الستار رسميا عن هاتفها الذكي Thuraya X5-Touch بإعتباره أول هاتف ذكي مزود بنظام الأندرويد يعمل بالأقمار الصناعية. والآن، أعلنت شركة Thuraya أنها ستقوم بإطلاق الهاتف Thuraya X5-Touch في 160 دولة حول العالم في شهر ديسمبر المقبل بسعر يبلغ 999 جنيه إسترليني على الرغم من أننا نتوقع وصوله لبعض الأسواق فقط مثل المملكة المتحدة بحلول نهاية شهر يناير المقبل.

على غرار الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية، فهذا الهاتف الذكي لا يستهدف المستخدمين العاديين، وإنما يستهدف أولئك الذين ينتقلون من وإلى التغطية الأرضية بشكل متكرر، وهذا يمكن أن يكون بسبب العمل في البعثات الحكومية، ومشاريع الطاقة، والمنظمات غير الحكومية، وربط الإتصال بالشركات.

على عكس البيان الصحفي الذي صدر في شهر أبريل الماضي، فالبيان الصحفي الصادر اليوم من الشركة يكشف لنا عن الكثير حول المواصفات التقنية لهذا الهاتف الذكي، ويشير إلى أنه يضم شاشة حساسة للمس بحجم 5.2 إنش وبدقة FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass، ويحمل شهادة IP67 مما يعني بأنه سيكون مقاوما للماء والغبار. هذا الهاتف يضم أيضا منفذين للشريحة SIM مما يتيح للمستخدمين التبديل بين GSM والقمر الصناعي. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك المعالج Snapdragon 625، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وخلفية بدقة 8 ميغابكسل.

هذا الهاتف يدعم أيضا تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و NFC. وتقول شركة Thuraya بأن الهاتف Thuraya X5-Touch يضم بطارية بسعة 3800mAh، ويعمل مسبقًا بنظام الأندرويد 7.1 Nougat. وبالنسبة للميزات الفريدة، فهي تشمل زر الطوارئ SOS وعتاد الملاحة المتقدمة.

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