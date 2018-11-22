تطبيق Google Assistant لمنصة iOS يحصل على تحديث جديد لدعم Siri Shortcuts

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما أخذت تطبيقات جوجل المقعد الخلفي وراء التطبيقات التابعة لشركة آبل في أنظمة التشغيل التابعة لهذه الأخيرة، سواء تعلق بالأمر بالخرائط أو الموسيقى أو المساعدة الرقمية. دعونا نواجه الأمر، يجد العديد من الأشخاص بأن المساعد الرقمي Siri أقل شأنًا من Google Assistant في العديد من الجوانب بما في ذلك التعرف على الصوت. تجعل أخبار اليوم من السهل الوصول إلى Google Assistant عبر خاصية Siri Shortcuts.

يدعم أحدث إصدار من Google Assistant لنظام iOS خاصية Siri Shortcuts، والتي تتيح لك برمجة قائمة من المهام المراد تنفيذها بإستخدام عبارة صوتية مع Siri أو إختصار تضيفه إلى الشاشة الرئيسية. الآن، يمكنك برمجة Siri Shortcuts لفتح المساعد الرقمي Google Assistant بإستخدام عبارة تختارها أنت. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول ” Goodnight ” للمساعد الرقمي Siri وسيقوم تلقائيا بتفعيل وضع عدم الإزعاج وتشغيل فلتر الضوء الأزرق.

يمكنك برمجة عبارة ” Hey Google ” كإختصار لتشغيل تطبيق Google Assistant. بعد فتح التطبيق، سيستمع تطبيق Google Assistant لأوامرك الصوتية على الفور. هذا يعني أنه يمكنك أن تقول “Hey Siri، Hey Google”، ثم انتظر بضع ثوانٍ ليفتح Google Assistant وأطلب منه إنجاز المهام التي تريدها.

إنه ليس الحل الأكثر أناقة، ولكنه أفضل من قول “Hey Siri، open Google Assistant” والإنتظار لتقول بعد ذلك عبارة Hey Google ويليه الأمر الذي تريده. نأمل فقط أن لا تتأذى مشاعر Siri.

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