تكنولوجيا: سامسونج تبدأ بالعمل على إصلاح مشكلة تجميد الكاميرة في هاتف Galaxy Note9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أقرت شركة سامسونج في النهاية بوجود مشكلة في بعض وحدات هاتف Galaxy Note9، التي تؤدي إلى تجميد الكاميرة في الهاتف، كما بدأت العملاق الكوري بالفعل في العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة.

نشرت العديد من التقارير عبر مستخدمي هاتف سامسونج المميز Galaxy Note9، والتي أشير فيها إلى توقف تطبيق الكاميرة عن العمل، حيث لم تتخذ سامسونج في البداية خطوات لحل هذه المشكلة أو الإعتراف بوجود عيوب في هذه الوحدات تحتاج إلى معالجة أو إصلاح.

إلا أن سامسونج بدأت في النهاية بالإعتراف بوجود هذه المشكلة في وحدات هاتف Galaxy Note9 التي تعمل برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 845 بشكل خاص، كما أكدت الشركة على بدء العمل على إصلاح هذه المشكلة للمستخدمين.

ومن المقرر أن يتم إصلاح مشكلة تجميد تطبيق الكاميرة في وحدات هاتف Galaxy Note9 عبر تحديث جديد للبرمجيات تقدمه سامسونج لاحقاً.

لكن في الوقت الحالي يمكن لمستخدمي الهاتف معالجة هذه المشكلة بشكل مؤقت عبر مسح الذاكرة المؤقتة للهاتف، بشكل خاص في حالة تلقي المستخدم رسالة camera failed عند فتح التطبيق، لتقدم معالجة مؤقتة إلى أن يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق تحديث للبرمجيات.

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