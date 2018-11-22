Xiaomi تحقق أرباحًا مهمة في الربع الثالث من هذا العام، والفضل في ذلك يعود لأدائها في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - إستطاعت شركة Xiaomi أن تهزم توقعات المحللين بفضل أدائها الإيجابي في الربع الثالث من هذا العام. وأنهت الشركة الصينية الربع الثالث من هذا العام مع أرباح تقدر بـ 312.6 مليون يورو، وهذا ما يمثل قفزة كبيرة من الربع الثالث من العام 2017. وشهدت عائدات شركة Xiaomi في الربع الثالث من هذا العام نموًا بنسبة 49.1 في المئة لتصل إلى 6.4 مليار يورو.

خول الربع الإيجابي لشركة Xiaomi في الربع الثالث من هذا العام بأن تكون في طليعة الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية في الهند، فقد كانت هي الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية هناك.

شركة Xiaomi عازمة على مواصلة النمو والنجاح من خلال توسيع تواجدها في السوق الأوروبي عن طريق دخول عدد من الأسواق الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ولكن المحللين لا يتوقعون أن تنمو أرباحها بشكل كبير حتى تتمكن من تعزيز مبيعات هواتفها الذكية الراقية. في الوقت الراهن، تشحن شركة Xiaomi الهواتف الذكية مع هوامش ربح أصغر، وهذه الإستراتيجية تؤدي إلى كسب حصة سوقية كبيرة وليس أرباحًا كبيرة.

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