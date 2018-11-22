محادثات Skype أصبحت متوفرة أخيرًا على الأجهزة المزودة بالمساعد الرقمي Alexa

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكنك الآن إجراء محادثات Skype من خلال جهازك المزود بالمساعد الرقمي Alexa من شركة أمازون. تم الإعلان عن هذا التوافق في البداية في شهر سبتمبر الماضي، ولكن لم يتم إصداره حتى اليوم. ويمكنك إستخدام Skype عبر المساعد الرقمي Alexa إذا كنت تملك Amazon Echo أو Amazon Echo Plus أو Amazon Echo Dot أو Amazon Echo Show أو Amazon Echo Spot بغض النظر عن الجيل الذي لديك.

يمكنك الاتصال بأصدقائك وعائلتك في ما يصل إلى 150 دولة حول العالم باستخدام Skype. ولفترة محدودة عندما تقوم بربط حسابك مع Alexa تحصل على 100 دقيقة من المكالمات المجانية كل شهر لمدة شهرين.

وإليك كيفية المضي قدما. يجب عليك أولاً إعداد مكبر الصوت الذكي أو الشاشة الذكية الخاصة بك بإستخدام تطبيق Alexa لنظام الأندرويد أو iOS. في تطبيق Alexa، انتقل إلى الإعدادات > الاتصال > Skype، وقم بتسجيل الدخول بإستخدام نفس حساب مايكروسوفت الذي تستخدمه على Skype. هذا كل شيء، الحسابات تصبح مرتبطة وبعد ذلك يمكنك البدء في التحدث.

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