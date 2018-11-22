سامسونج تطلق تحديث جديد للساعة الذكية Samsung Gear S3 لحل مشكلة إستنزاف البطارية

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فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من المشاكل الطويلة الأمد المتعلقة بالبرمجيات في الساعة الذكية Samsung Gear S3. في هذا الصيف، قامت الشركة بإصلاح مشكلة إرتفاع درجة حرارة الساعة الذكية أثناء الشحن، والآن بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث جديد لإصلاح مشكلة إستنزاف البطارية.
هذا التحديث يبلغ حجمه 10 ميغابايت فقط، ويقوم بترقية بنية نظام التشغيل إلى الإصدار R760XXU2CRK2، ولكن من المؤكد أنه يعمل على إصلاح خلل مزعج جدًا لم يؤثر فقط على ساعات Samsung Gear S3 Classic و Samsung Gear S3 Frontier. ويشير سجل التغييرات أيضًا إلى أن هذا التحديث يقوم كذلك بتحسين الإستقرار عندما يتعلق الأمر بتحميل التطبيقات من متجر Galaxy App Store.
إذا لم تستلم هذا التحديث عبر الهواء حتى الآن، فحاول البحث يدويًا عن التحديث من خلال الإنتقال إلى قسم About Gear، والإنتقال بعد ذلك إلى قسم Update Gear.
المصدر.
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