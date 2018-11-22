خلل يتسبب في إيقاف الكاميرا على الهاتف Google Pixel 3

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تكن هواتف Nexus من شركة جوجل معروفة أبدًا بكاميراتها. في الواقع، كانت هناك العديد من أجهزة Nexus التي كانت كاميراتها سيئة للغاية، ولكن جوجل عملت على تحسين هذا الجانب في هواتف Google Pixel. لسوء الحظ، يبدو الآن أنه بسبب خلل ما لم يعد بإمكان ملاك Google Pixel 3 إستخدام الكاميرا.

كانت هناك العديد من التقارير في منتديات جوجل الرسمية وفي الشبكة الإجتماعية Reddit والتي أوضح فيها العديد من ملاك Google Pixel 3 أنه أثناء تشغيل الكاميرا، تظهر لهم شاشة فارغة. الحل الوحيد المتاح للمستخدمين إلى الآن هو إعادة تشغيل الهاتف لإعادة الكاميرا إلى وضعها الطبيعي، على الرغم من أننا نتخيل كيف يمكن لهذا أن يكون غير مريح.

يبدو أيضًا أن هذا الخلل يظهر عندما يحاول المستخدمون تشغيل الكاميرا عبر التطبيقات، مثل Android Messages و Facebook والتطبيقات المصممة لقراءة رموز الإستجابة السريعة QR Code. وعندما يتعلق الأمر بالحل، فقد كشف أحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية Reddit أن أحد موظفي الدعم في شركة جوجل طلب منه إعادة هاتفه إلى إعدادات المصنع، ولكن يبدو أن هذه الطريقة أيضًا لا تقوم بحل المشكلة.

لم تعترف شركة جوجل بعد بهذه المشكلة بشكل رسمي، لذا لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تم توفير الإصلاح بالفعل. في هذه الأثناء، يتوجب على ملاك Google Pixel 3 إستخدام الكاميرا عبر تطبيق الكاميرا الرسمي وليس من خلال تطبيقات الطرف الثالث. بعض المستخدمين المحظوظين وافقت شركة جوجل على إستبدال وحداتهم، لذلك يمكنكم محاولة ذلك أيضًا إذا كان جهازك متأثرًا بنفس المشكلة.

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