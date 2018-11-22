شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات لمستخدمى واتس آب من الضغط على روابط للفوز بتخفيضات بالجمعة السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خدعة على تطبيق واتس آب تطلب من المستخدمين الانضمام لمسابقة بمناسبة الجمعة السوداء لكسب الخصومات والعروض، وقد تم تداول سلسلة من الرسائل على التطبيق، التى تشجع الناس على القيام بمسح للفوز بكوبونات من سلسلة متاجر شهيرة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعتقد أن الخدعة قد بدأت من جنوب إفريقيا يوم الجمعة الماضى، لكن يقال إنها انتشرت بالقوة، لتصل إلى المملكة المتحدة وأيرلندا.

وتقول الرسالة: "بمناسبة الجمعة السوداء فى نوفمبر، سنقدم القسائم المجانية بقيمة R2999، ولقد تلقيت للتو القسيمة الخاصة بى".

وحذرت سلسلة المتاجر من الضغط على الرابط المصاحب للرسالة أو إعادة توجيه الرسالة إلى جهات اتصال أخرى، فإذا قمت بالضغط على الرابط، فسيأخذك إلى نسخة من صفحة الويب الخاصة بسلسلة المتاجر لاستكمال استطلاع رأى حول خدمة العملاء قبل مطالبتك بإعادة توجيه الرسالة إلى جهات اتصال أخرى.

ونشرت سلسلة المتاجر على صفحتها بفيس بوك تقول: "احذر من الخدعة، يرجى ملاحظة أن المتجر ليس له ارتباط بهذا الموقع، ويرجى عدم إدخال بياناتك على هذا الموقع ولا تشارك الرابط".

كذلك قامت الشركة بالتغريد عن الرسالة المخادعة وقالت: "هناك خدعة تنتشر على واتس آب تدعى أنها استطلاع رأى تابع للمتجر، لا ترد عليه، بل هو خدعة".

ومن الغريب أنه تم استخدام نفس متاجر التجزئة فى عملية احتيال مماثلة على WhatsApp أيضًا فى جنوب إفريقيا، بدعوى أنها مبادرة تحث الأشخاص على ملء استطلاع للتأهل للحصول على قسيمة بقيمة 268 جنيهًا إسترلينيًا.