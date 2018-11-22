تكنولوجيا: Galaxy M2 أول هواتف سامسونج بشاشة Infinity-U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن براءة إختراع سامسونج في شاشة Infinity-U تقدم للمرة الأولى في هاتف Galaxy M2.

رصدت تسريبات جديدة حول إصدار سامسونج الذي يكشف عنه قريباً Galaxy M2، الذي يقدم من الشركة كأحد الإصدارات المتوسطة، ويضم أيضاً وفقاً لأحدث التسريبات واحدة من براءات إختراع سامسونج في الشاشات المميزة بالنتوء العلوي في الشاشة، والتي تعرف بشاشة Infinity-U.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تركز على إصدار Galaxy M2 العام المقبل ليقدم لسوق الهواتف المتوسطة كبديل لإطلاق ثلاثة إصدارات من هواتف من سلسة A، وJ و أيضاً C، لذا تقدم سامسونج هاتف Galaxy M2 مع براءة إختراعها الجديدة في شاشة مميزة بنتوء علوي بتصميم حرف U.

من ناحية أخرى يأتي الإصدار المميز Galaxy S10 مع براءة إختراع أخرى من سامسونج في شاشة Infinity-O، لذا يشير التقرير الأخير إلى أن سامسونج تقدم شاشتي Infinity-V، وInfinity-U للإصدارات المتوسطة من الشركة العام المقبل، لتكون البداية مع هاتف Galaxy M2.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy M2 بجودة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يأتي بأبعاد للشاشة 19.5:9، أيضاً كما أشير سابقاً فإن الهاتف يضم رقاقة معالج Exynos 7885، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزينية 32 جيجا بايت.

في مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy M2 تشير التوقعات إلى مستشعر 13 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية ومستشعر 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

يذكر أن هاتف Galaxy M2 يعلن عنه رسمياً في بداية العام المقبل، لذا نترقب الكشف عن مزيد من التسريبات التي تستعرض مواصفات الهاتف المرتقب بشكل أوضح.

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