تطبيق Digital Wellbeing أصبح متوفرًا لكافة أجهزة Google Pixel و Android One

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد الإتجاهات في برمجيات الهواتف الذكية هذا العام هو القدرة على تتبع وإدارة الوقت الذي يقضيه المستخدم في التطبيقات أو وضع حدود للوقت الذي تهدره في وسائل الإعلام الإجتماعية. هذا واحد من أفضل الإتجاهات في العام 2018، وهذا ما يفسر لماذا سارعت شركة جوجل في إخراج تطبيق الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing من المرحلة التجريبية.

إذا كنت ترغب في إستخدام تطبيق Digital Wellbeing على هواتف Google Pixel 2 أو Google Pixel 3، فسوف تضطر إلى الإشتراك في النسخة التجريبية بإستخدام حسابك في جوجل. لم يعد هذا هو الحال حيث أصبح التطبيق الآن مستقرًا ورسميًا. وبالتالي، فهو أصبح الآن متاحًا لجميع هواتف Google Pixel والهواتف الأخرى التي تعد جزءًا من مبادرة Android One.

للآسف، لا يتوفر التطبيق للأجهزة غير التابعة لشركة جوجل التي تعمل بنظام Android 9 Pie، ولكن ربما يمكن أن توفر شركة جوجل دعمًا للهواتف الذكية التابعة لبعض العلامات التجارية مثل OnePlus و Essential التي تستخدم نظام الأندرويد الخام في هواتفها الذكية.

إذا كنت ترغب في تثبيت تطبيق الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing على الهاتف Google Pixel أو Android One الخاص بك، فكل ما تحتاج إليه هو البحث وتحميل التطبيق من متجر Google Play Store. بعد التثبيت، لن تجد التطبيق في درج التطبيقات الخاص بك، وبدلا من ذلك سوف تجده في قائمة الإعدادات ” Settings “.

من هناك، يمكنك رؤية مقدار الوقت الذي تنفقه في التطبيقات ووضع حدود وشروط لتجنب إهدار وقتك خلال أوقات الحاجة، وخصوصا في الوقت الذي تحتاج فيه إلى أن تكون إنتاجيًا.

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