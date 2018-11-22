إختبارات الأداء تكشف لنا عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف Galaxy M2

فاطمة أيت طالب - دبي - Galaxy M2 يعد واحدًا من الهواتف الذكية القادمة من شركة سامسونج، وقد يصل هذا الهاتف قبل نهاية هذا العام أو في أوائل العام المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف بفضل منصة إختبارات الأداء AnTuTu.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها على منصة إختبارات الأداء AnTuTu، فقد إتضح لنا أن الهاتف Galaxy M2 سيضم شاشة بدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7885، ومعالج رسوميات من فئة Mali-G71 MP2، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB. وعلاوة على ذلك، كشفت لنا منصة AnTuTu كذلك بأن الهاتف Galaxy M2 سيأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo.

بطبيعة الحال، شحن الهاتف Galaxy M2 مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo يعد أمرًا مخيبًا للأمال نظرًا إلى أن العديد من الشركات بدأت فعلا بترقية هواتفها الذكية الحالية إلى Android 9 Pie، وبدأت بإطلاق هواتفها الذكية الجديدة بشكل مسبق مع الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.

قبل الختام نود أن نشير إلى أن سلسلة هواتف Galaxy M Series ستأتي لتحل محل سلسلات الهواتف Galaxy On Series و Galaxy J Series، في حين سيتم دمج سلسلة هواتف Galaxy J Series مع سلسلة هواتف Galaxy A Series. وبالتالي، هذا يعني أن سلسلة هواتف Galaxy M Series ستتضمن فقط الهواتف الذكية المتدنية لشركة سامسونج.

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