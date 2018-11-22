متجر Google Play Store يعلن عن مجموعة من العروض بمناسبة يوم الجمعة الأسود

فاطمة أيت طالب - دبي - يوم الجمعة الأسود على الأبواب، وهذا اليوم يرتبط عادة بالعروض المغرية في المتاجر والتي تعرض بعض المنتجات بأسعار منخفضة جدًا عن المعتاد، ولكن لا توجد قاعدة تنص على أن المتاجر الرقمية لا يمكنه المشاركة في ذلك. يقدم متجر Google Play Store خصومات مذهلة على التطبيقات والألعاب والأفلام والمسلسلات والكتب.

تختلف العروض من بلد لآخر، ولا يمكن لكل بلد المشاركة في الإجراء. إنتقل إلى هنا، وإذا ظهرت لك صفحة خطأ، فلن تتم دعوتك للآسف. إذن، إليك بعض العروض التي يمكنك تصفحها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجدير بالذكر أن بعض الألعاب المميزة حصلت على خصم يصل إلى 80 في المئة مثل لعبة The Amazing Spider-Man 2 التي أصبحت الآن تكلف 1.49$ فقط، ولعبة Star Wars: KOTOR التي أصبحت تكلف 2.99$ فقط، فضلا عن لعبة Reigns التي أصبحت تكلف 0.99$. وهناك بعض الألعاب الأخرى التي حصلت على خصم يصل إلى 50 في المئة.

أو يمكنك الإستفادة من ذلك لمشاهدة بعض المسلسلات مثل Game of Thrones و American Horror Story أو إستئجار فيلم مقابل 0.99 دولار. يمكنك الإشتراك في Starz ودفع 5 دولارات فقط في الشهر خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وفي حالة إذا كنت تفضل الكتب، بما في ذلك الكتب النصية أو الصوتية، فهي حصلت أيضًا على خصومات بمناسبة يوم الجمعة الأسود أو ما يعرف لدى الغرب بإسم Black Friday.

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