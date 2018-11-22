مركز الإمارات لتبادل الإنترنت يحقق حركة مرور عبر الإنترنت تتجاوز 100 جيجابت بالثانية

دبي - الخليج 365 :

أعلن مركز الإمارات لتبادل الإنترنت (UAE-IX)، المؤسس من قبل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات (TRA)، تحقيق حركة مرور عبر الإنترنت تتجاوز 100 جيجابت بالثانية مع أكثر من 64 عميلاً إقليمياً وعالمياً يستخدمون منصة المركز الحيادية لتبادل الإنترنت ( IXP).

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، حلول المؤسسات، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "إن تحقيق حركة مرور عبر الإنترنت بحجم 100 جيجابت في الثانية يعتبر نجاحاً لافتاً للمركز في ظل الزيادة الملحوظة في حركة مرور البيانات عبر الإنترنت بدولة الإمارات. ويأتي هذا النجاح ليمثل دليلاً على إمكاناتنا وقدراتنا التي نسعى دائماً إلى تطويرها لتلبية متطلبات عملاء المركز الإقليمين والعالميين. إضافة إلى ذلك، يعزز نجاح مركز الإمارات لتبادل الإنترنت مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي في مجال تقنيات وحلول الاتصال.

وأضاف: "ومع توفيره لمعدل مرور منخفض بنسبة تصل إلى 80 في المائة إضافة إلى خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70 في المائة للمستخدمين، يحقق مركز الإمارات لتبادل الإنترنت خطوات مميزة نحو تلبية احتياجات الشبكات العالمية المترابطة ومشغلي الشبكات ومزودي المحتوى في المنطقة ".

يعتبر مركز الإمارات لتبادل الإنترنت UAE-IX والمدعوم من منصة DE-CIX ، التي تعد أكبر منصة لتبادل الإنترنت على مستوى العالم، ناقل بيانات حيادي لتبادل الإنترنت في الشرق الأوسط، حيث يربط الشبكات العالمية مع مشغلي الشبكات ومزودي المحتوى في دول مجلس التعاون الخليجي. تم تأسيس المركز من قبل شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات (TRA)، و يقوم المركز بعمل تحسين لمرونة شبكات بروتوكول الإنترنت، ويزيد من فعالية توجيه البيانات فضلاً عن تعزيز تجربة المستخدمين النهائية.

تم تأسيس مركز الإمارات لتبادل الإنترنت UAE-IX على منصة تبديل حيادية بشكل كامل والتي تقع في مراكز البيانات الأكثر أماناً في دبي، ومنذ تأسيسه في عام 2012، أصبح المركز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الشبكات التي يربطها وحركة مرور البيانات عبره.