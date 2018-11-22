تكنولوجيا: هاتف Meizu 16s يضم رقاقة Snapdragon 8150 العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Jack Wong في تصريحات جديدة اليوم عن إصدار جديد من الهواتف الذكية يقدم من شركة Meizu في شهر مايو من العام المقبل، حيث من المقرر أن يأتي هاتف Meizu 16s مع رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 8150.

تدعم كوالكوم العديد من الهواتف الذكية المميزة خلال العام المقبل، مع إصداراها الجديد من رقاقات المعالج Snapdragon 8150 الذي ينطلق رسمياً قبل نهاية هذا العام.

وتنضم Meizu إلى قائمة الشركات المصنعة للهاتف التي تضم رقاقة Snapdragon 8150 في إصدار جديد من الهواتف الذكية يعرف بهاتف Meizu 16s، حيث يطلق رسمياً في مايو 2019.

وقد قدمت Meizu سلسة هواتف Meizu 16 هذا العام برقاقة كوالكوم الحالية، إلا أن Jack Wong أكد في تصريحات له مؤخراً أن الشركة لديها إصدار جديد من سلسة هواتف Meizu 16 يطلق إلى الأسواق بعنوان Meizu 16s.

يذكر أن التسريبات الأولى أشارت إلى أن الشركة ستقدم إلى الأسواق العام المقبل هاتف Meizu 17 المميز، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة Meizu أكد على إطلاق هاتف Meizu 16s الذي يتزامن مع الإحتفال بالذكرى السنوية 6 للشركة، لذا يقدم هذا الإصدار بترقية جديدة في المميزات العام المقبل.

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