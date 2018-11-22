تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد لهاتف ZenFone Max Pro M2 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus للإعلان الرسمي عن هاتف ZenFone Max Pro M2 في 11 من ديسمبر المقبل، حيث يضم تصميم الهاتف النتوء العلوي للشاشة المميزة بحجم 6 إنش مع كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية.

تعقد شركة Asus مؤتمرها القادم في إندونسيا لكشف النقاب عن هاتف ZenFone Max Pro M2، حيث ينضم هذا الإصدار إلى إصدارات هذا العام التي تأتي بتصميم النتوء العلوي في الشاشة.

هاتف ZenFone Max Pro M2 ظهر بالفعل في صور حية قدم تم تسريبها مؤخراً، حيث يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6 إنش مميزة بجودة عرص Full HD بلس.

مواصفات هاتف ZenFone Max Pro M2

شاشة بحجم 6 إنش وأبعاد 19:9 مع جودة عرض Full HD بلس بدقة 2280 في 1080 بيكسل

رقاقة معالج Snapdragon 660 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 14 نانومتر، مع 4 من أنوية Kryo 260 بسرعة 2.2GHz و4 من أنوية Kryo 260 بسرعة 1.8GHz مع كارت شاشة Adreno 512

ذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo

دعم اثنان من شريحة SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل

مستشعر للبصمة مع دعم تقنية فتح الهاتف بالتعرف على الوجه

مدخل 3.5 مم للسماعات

دعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 5، مع GPS

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