صور واقعية تستعرض لنا شاشة Infinity-O مع ثقب من أجل الكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - أفادت بعض التقارير أن شركة سامسونج إستقرت على إستخدام شاشة مزودة بثقب مستدير في الزاوية من أجل الكاميرا الأمامية تعرف بإسم Infinity-O. لقد رأينا مجموعة من براءات الإختراع لهذه الشاشة، ولكننا حصلنا الآن على صور واقعية تستعرض لنا هذه الشاشة بالفعل.

تم وضع الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، تمامًا كما أظهرت رسومات براءات الإختراع التي رأيناها في الأونة الأخيرة. ومن هذه الصور لا يتضح كم سيكون حجم الإطار المحيط بالشاشة. وعلاوة على ذلك، فلم يتم بعد تحديد مكان سماعة الأذن والمستشعرات الضرورية الأخرى. البعض قد يتوقع تضمين هذه المكونات تحت الشاشة، تمامًا مثل مستشعر بصمات الأصابع.





لاحظ أننا قمنا بتقطيع الصور حيث تم حجبها بشكل كبير كما أنه تم قلبها. إليكم الصور الكاملة، ولكن ليس هناك الكثير ليرى.





المصدر.