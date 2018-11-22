جوجل تعمل على تطوير نسخة من Google Chrome متوافقة مع نسخة ARM من Windows

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد بعض الإلتزامات التي تشير إلى أن مهندسي مايكروسوفت وجوجل يعملون معًا على تطوير نسخة من المتصفح Google Chrome متوافقة مع نسخة ARM من نظام الويندوز. وإقترح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة كوالكوم في وقت سابق أنه يجري تطوير إصدار من المتصفح Google Chrome يعمل على نسخة ARM من نظام الويندوز. ويبدو الآن أن الشركتين تعملان معًا على هذا الأمر.

تشير الإلتزامات التي تم رصدها من قبل موقع 9to5Google إلى أن مهندسي مايكروسوفت يعملون جنبا إلى جنب مع المهندسين في شركة جوجل لتطوير نسخة من المتصفح Google Chrome تعمل على نسخة ARM من نظام Windows. إنها نسخة تشتد الحاجة إليها من المتصفح Google Chrome نظرًا لعدم وجود نسخة أصلية لأجهزة الويندوز المزودة بمعالجات ARM.

وبغنى عن القول، Google Chrome هو واحد من أشهر متصفحات الويب على نظام Windows 10، ولكنه للآسف لا يملك نسخة أصلية متوافقة مع أجهزة الويندوز المزودة بمعالجات ARM. قامت شركة مايكروسوفت بإزالة أداة تثبيت المتصفح Google Chrome من متجر Windows Store في العام الماضي نظرًا إلى أنها كانت تنتهك بعض سياسات المتجر. إنها السياسات التي تفرض على المتصفحات الأخرى إستخدام نفس المحرك المستخدم في المتصفح Microsoft Edge، وهذا ما يعني بأنها لا تستطيع إستخدام محركاتها الخاصة.

هذا يعني أن نسخة Google Chrome التي تدعم نسخة ARM من نظام الويندوز قد لا تكون متاحة للتحميل من خلال متجر Windows Store إلا إذا تغاضت شركة مايكروسوفت عن بعض هذه القيود. يمكن أن تعمل كلا الشركتان على تحسين الأداء للتطبيقات الأخرى التي تستند على Electron مثل Slack و Visual Studio Code التي تستخدم أجزاء من Chromium.

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