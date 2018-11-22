سامسونج ستقوم بشحن المساعد الرقمي Bixby 3.0 مع هاتفها القابل للطي Galaxy F

فاطمة أيت طالب - دبي - خلال مؤتمرها السنوي Bixby Developer Day، قامت شركة سامسونج بالكشف عن بعض المعلومات الجديدة حول مساعدها الرقمي Bixby Assistant.

ووفقا لنائب رئيس قسم البحث والتطوير والذكاء الإصطناعي في شركة سامسونج، السيد Eui-Suk Chung، فيبدو أن شركة سامسونج تهدف إلى شحن الإصدار الثالث 3.0 من المساعد الرقمي Bixby مع هاتفها الذكي القابل للطي المعروف حاليًا بإسم Galaxy F. ومن شأن ذلك أن يحدد بشكل مبدئي وصول Bixby 3.0 في شهر مارس المقبل. ومع ذلك، قرر السيد Eui-Suk Chung للآسف عدم الكشف عن أي شيء محدد حول التحسينات التي سيجلبها المساعد الرقمي Bixby 3.0.

بخلاف ذلك، لم تقدم شركة سامسونج أي معلومات جديدة بخصوص المساعد الرقمي Bixby في مؤتمرها السنوي Bixby Developer Day. تمحورت المحادثات حول Bixby Developer Studio و Bixby Marketplace، وهما موضوعان ناقشتهما شركة سامسونج في مؤتمرها السنوي للمطورين في وقت سابق من هذا الشهر.

ستقوم شركة سامسونج كذلك بفتح المساعد الرقمي Bixby لمطوري الطرف الثالث والسماح لهم ببيع ميزات جديدة لها صلة بهذا المساعد الرقمي من خلال Bixby Marketplace. ولحد الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Bixby 3.0 سوف يصل إلى أجهزة سامسونج الحالية، قبل إصدار الهاتف Galaxy F القابل للطي أم لا.

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