تحديث Android 9 Pie قد يصل للهاتف LG V40 ThinQ في المستقبل القريب

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فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف LG V40 ThinQ على وشك الحصول على تحديث Android 9 Pie في المستقبل القريب. في الواقع، لقد تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد الهاتف وهو يعمل بنظام Android 9 Pie في منصة إختبارات الأداء Geekbench.
وجدير بالذكر أنه تم إصدار الهاتف LG V40 ThinQ قبل بضعة أشهر بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo، وبالتالي فهو مؤهل بالتأكيد للحصول على تحديث Android 9 Pie، ولم لا الحصول أيضًا على تحديث Android Q عندما تقوم شركة جوجل بإصداره في النصف الثاني من العام المقبل.
منصة إختبارات الأداء Geekbench لا تضمن أي شيء، ولكنها تشير إلى أن عملية إختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف LG V40 ThinQ قد بدأت، وإذا سار كل شيء على ما يرام، فينبغي أن نرى تحديث Android 9 Pie الرسمي يشق طريقه إلى الهاتف LG V40 ThinQ في المستقبل القريب.
المصدر.
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