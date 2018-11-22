شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يحققون طفرة فى الطباعة بدون حبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بحثى صينى برئاسة البروفيسور فى جامعة جيلين "تشانغ شياو آن" طفرة فى مجال الطباعة بدون حبر، ما يسهم فى خفض التكاليف واقتراب التكنولوجيا من الاستخدام اليومى.

وقال البروفيسور شياو آن - فى تصريحات اليوم - إن الفريق البحثى اعتمد على نظام التلوين عبر الصبغ متغير اللون بعد إتمام عملية التحميض، بحيث يمكن أن يستخدم الصبغ الذى يباع فى السوق حاليا دون حاجة لإنتاج ورق معقد.

وأضاف أنه يمكن للرموز المطبوعة أن تحتفظ بلونها خلال بضعة أشهر حتى نصف سنة، كما يمكن إزالتها عبر تسخين الطباعة من أجل تحقيق الاستخدام المدور للورق.

يشار إلى أن تكنولوجيا الطباعة بدون حبر هى تكنولوجيا تعتمد على استخدام الماء بدلا من الحبر، ويرتكز جوهر هذه التكنولوجيا على الورق المطبوع الذى يتمتع بميزة تغير اللون بعد تغلغل المياه فيه، غير أنه كان من الصعب التوسع فى استخدام الألوان خاصة اللون الأسود.