شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 13 تطبيقا خبيثا من "بلاى ستور" بعد إخفائها كألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل ما يصل إلى 13 تطبيقاً من متجر "بلاى ستور"، بعد اكتشاف الباحث الأمنى Lukas Stefanko التابع لشركة ESET security أن التطبيقات كانت تقوم بتثبيت برامج ضارة بالفعل على أجهزة أندرويد، وكشف الباحث تفاصيل حول هذه التطبيقات موضحاً أنه تم تثبيتها أكثر من 850 ألف مرة، وكان اثننان منهم شهيرين بشكل كبير.

ووفقا لما نشره كموقع phonearena الهندى، فإن المستخدمين الذين كانوا يثبتون هذه التطبيقات يعتقدون أن كانوا يحملون ألعاب قيادة سيارات وشاحنات، لكن بدلا من ذلك كانت تتعطل هذه التطبيقات كل مرة يتم فتحها، وفى حين أنه ليس من الواضح ما هى الأعمال السيئة التى تم تصميم البرمجيات الخبيثة للقيام بها، فإنه يتم تشغيلها فى كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز المضيف.

ويمتلك البرنامج الضار "وصولًا كاملاً" إلى حركة مرور شبكة الهاتف أو الجهاز اللوحى، مما يسمح له بسرقة الأسرار الشخصية من جهاز أندرويد، وقد أدرجت جميع الألعاب نفس المطور "لويز أو بينتو"، وقد تمكن الباحث الأمنى من تتبع "الدومين" الذى نشر البرامج الضارة إلى مطور فى اسطنبول يدعى "ميرت أوزيك".

يذكر أنه خلال العام الماضى، أزالت جوجل 70 ألفا من التطبيقات الضارة من متجر بلاى ستور، وعلى الرغم من أن هذا يبدو جيدا، إلا أنه سيكون من الأفضل لو تمكنت جوجل من ابتكار طريقة لإبعاد التطبيقات الضارة من متجر بلاى فى المقام الأول.