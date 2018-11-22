تكنولوجيا: تصميم جديد لواجهة المستخدم في تحديث تطبيق الإنستغرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن الإنستغرام اليوم عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق يقدم للمستخدمين واجهة مستخدم بتصميم أكثر وضوحاً وبتجربة سلسة في إستخدام الأدوات.

يأتي التحديث الجديد للإنستغرام بتصميم جديد لصفحة الملف التعريفي الخاصة بالمستخدمين، حيث تم إزالة بعض الأيقونات من الصفحة، ليتم إستبدالها بنصوص بديلة للأيقونات الخاصة بكل تبويب في واجهة المستخدم، لذا سيقدم النص وصف موضح لعلامة التبويب للمستخدمين.

ومن المقرر وفقاً لإعلان الإنستغرام الجديد أن يبدأ المستخدمين خلال الفترة القادمة برصد تغييرات جديدة في واجهة المستخدم، والتي يأتي من بينها إزالة الأيقونات، مع إعادة تصميم صفحة الملف التعريفي الخاص بالمستخدم، إلى جانب بعض التغييرات التي ستطرأ على الأزرار أيضاً.

كما أشير إلى أن تجربة التنقل بين الأقسام المختلفة وإدارة الواجهة ستأتي أيضاً بشكل جديد للمستخدمين، بهدف دعم تجربة سلسة وأكثر وضوحاً للمستخدمين.

أيضاً وفقاً للتصميم الجديد لواجهة مستخدم تطبيق الإنستغرام، فمن المقرر أن تأتي أيقونة الملف التعريفي الخاص بالمستخدم إلى يمين الواجهة، أيضاً تم تغيير موقع عدد المتابعين في الواجهة من الجزء الأعلى في واجهة المستخدم.

كما تأتي البيانات الوصفية الآن إلى يسار الملف التعريفي للمستخدم مباشرة، أيضاً تم تغيير متابعة الملف التعريفي، حيث يظهر متابعي المستخدم الآن في قوائم تصنف بين متابعين من الأصدقاء، أو كل المتابعين إلى جانب قائمة بالحسابات التي تقترن بالملف التعريفي للمستخدم.

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